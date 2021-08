Afghanistan: Della Vedova, necessaria azione congiunta comunità internazionale per evacuazione persone vulnerabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Afghanistan è necessaria "una azione congiunta e coordinata della comunità internazionale" per consentire l'evacuazione dal Paese delle persone vulnerabili. Lo ha detto a "Rai Radio1" il sottosegretario agli Affari esteri, Benedetto Della Vedova. "Bisogna tentare ogni cosa possibile per assicurare una fuoriuscita delle persone vulnerabili, ovvero quelle che hanno avuto a che fare con le forze della coalizione o si sono esposte sui diritti umani e civili, che sono rimaste in Afghanistan. Per fare questo, sarebbe necessaria una azione congiunta e coordinata della comunità internazionale", ha spiegato Della Vedova. "Dobbiamo rafforzare il più possibile le funzioni delle organizzazioni internazionali, in particolare l'Unhcr, per aprire con i talebani un dialogo su basi umanitarie. Oggi non è possibile fare uscire le persone attraverso gli aeroporti, l'alternativa è dunque che venga consentito loro di raggiungere i paesi confinanti, in particolare Pakistan e Iran, e che da lì sia possibile potergli dare la possibilità di venire in Europa, Stati Uniti o Canada. Questa è la priorità del momento, non dobbiamo però dimenticare quello che rischia di succedere all'interno del paese se i talebani riprenderanno il volto feroce del loro regime", ha concluso Della Vedova. (Res)