Afghanistan: rappresentante russo, risoluzione Consiglio sicurezza Onu ignora nostre preoccupazioni

- La Russia si è astenuta durante il voto sulla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'Afghanistan perché le sue principali preoccupazioni sono state ignorate. Lo ha affermato il rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite, Vassilij Nebenzia. "Abbiamo dovuto astenerci durante la votazione sulla bozza di risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'Afghanistan", ha detto il rappresentante russo "Lo abbiamo fatto perché gli autori della bozza hanno ignorato le nostre preoccupazioni principali". Secondo il diplomatico, la Russia ha suggerito che la risoluzione sull'Afghanistan includa una disposizione sugli effetti negativi dell'evacuazione di massa di specialisti e il congelamento delle attività finanziarie sulla situazione nel Paese dell'Asia centrale, ma queste iniziative sono state ignorate. "Durante i colloqui, abbiamo sottolineato l'inammissibilità degli impatti negativi dell'evacuazione di personale afgano altamente qualificato sullo sviluppo socio-economico dell'Afghanistan. Il Paese non sarà in grado di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile in condizioni di fuga di cervelli. Questi elementi, che sono importanti per il popolo afgano, non si riflettevano nel testo", ha affermato Nebenzia. (segue) (Rum)