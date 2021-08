Expo 2020: Di Maio, evento sarà cassa risonanza per impegno Italia su transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impegno dell’Italia nella transizione ecologica ed energetica troverà in Expo Dubai 2020 una “straordinaria cassa di risonanza”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo oggi all’evento “La Bella Energia dell’Italia” organizzato al Palazzo dell’informazione a Roma, sede del gruppo Adnkronos. Il responsabile della Farnesina ha dichiarato che “come Italia abbiamo sostenuto a Bruxelles l’istituzione di una soglia di spesa comune per devolvere il 30 per cento di tutti i piani europei alla transizione verde”, mentre “a livello nazionale abbiamo riservato alla transizione verde quasi il 40 per cento delle dotazioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Secondo Di Maio, nel quadro della ripresa dalla crisi pandemica, il Pnrr “è un’opportunità irripetibile per costruire il nostro modello crescita su nuove basi accelerando la transizione ecologica ed energetica”. (segue) (Res)