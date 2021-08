Expo 2020: Di Maio, evento sarà cassa risonanza per impegno Italia su transizione energetica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito a Expo Dubai 2020, Di Maio ha ricordato che la partecipazione italiana, basata su un solido partenariato pubblico e privato, “consentirà di mettere in risalto il contributo del nostro Paese alla transizione energetica”. Secondo il ministro, “le aziende italiane che operano nel settore potranno mostrare al mondo le soluzioni tecnologiche da loro sviluppate”. “A Dubai porteremo un Paese resiliente, dinamico, creativo e innovativo, forte di una grande tradizione e al tempo stesso capace di proiettarsi verso il futuro. Un’immagine che troverà negli Emirati una piattaforma per essere rilanciata nei mercati del Golfo, del Medio Oriente, del Nord Africa, dell’Asia e nel resto del mondo”, ha dichiarato Di Maio. “Con un apporto di sistema che ci consente di avvalerci delle energie e dell’apporto di tutti i settori più vitali dell’economia e delle società italiane ci apprestiamo a trarre il massimo dalle opportunità che Expo Dubai offre”, ha sottolineato il responsabile della Farnesina. (Res)