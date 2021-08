Repubblica Ceca: caso Capi Hnizdo, la polizia continuerà a indagare fino a metà settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia ceca dovrà proseguire le indagini sul caso Capi Hnizdo fino a metà settembre. Lo ha deciso il procuratore Jaroslav Saroch nel giorno in cui scadono i termini dell’indagine sul caso che coinvolge il premier Andrej Babis, secondo quanto riferito dal quotidiano “Denik N”. Saroch avrebbe dovuto decidere se archiviare l’indagine o se procedere all’imputazione del capo del governo e della sua ex consulente Jana Nagyova in merito alla ricezione di 50 milioni di corone (quasi 2 milioni di euro) di sussidi europei per la costruzione dell’omonimo complesso alberghiero e per conferenze. Tuttavia, il procuratore ha deciso che, alla luce di nuove prove emerse, la polizia dovrà prorogare le indagini fino alla metà di settembre. Babis e Nagyova sono oggetto di inchiesta per aver provvisoriamente cambiato un decennio fa lo status del complesso Capi hnizdo (Il nido della cicogna) al fine di ottenere in modo presuntamente fraudolento i sussidi europei destinati al sostegno di piccole e medie imprese. Secondo fonti del quotidiano, il procuratore intende interrogare il figlio del premier e un ex manager del complesso. (Vap)