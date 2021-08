Cile-Brasile: oggi a Brasilia vertice tra ministri degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Cile, Andrés Allamand, arriva oggi in visita ufficiale in Brasile. Si tratta dalla prima tappa a Brasilia da quando è entrato in carica, nel luglio 2020. Il ministro cileno, riferisce Brasilia in una nota, sarà ricevuto presso il palazzo Itamaraty dal suo omologo brasiliano, ambasciatore Carlos Alberto Franco França. Durante l'incontro i due ministri degli Esteri passeranno in rassegna le agende bilaterali, regionali e internazionali. "Le relazioni tra Brasile e Cile sono caratterizzate dall'intensità e dal dinamismo degli scambi commerciali e di investimento. Spicca inoltre la cooperazione in settori quali scienza e tecnologia, infrastrutture fisiche e digitali, energia, sicurezza e difesa. I due Paesi hanno agito in sedi regionali e multilaterali sulla base di un'ampia convergenza di posizioni, condividendo valori come la difesa della democrazia e dello stato di diritto e la promozione delle libertà politiche ed economiche", si legge nella nota del ministero. (Brb)