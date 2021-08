Sardegna: in difficoltà tra scogli cala Regina, sub soccorsa da Guardia costiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apprensione a cala Regina, sulla costiera a est di Cagliari, per una subacquea rimasta bloccata sulla scogliera. I fatti sono accaduti ieri sera: la Guardia costiera di Cagliari ha ricevuto, per il tramite della sala operativa del 118, una richiesta di assistenza e recupero via mare, in località cala Regina, a favore di un'operatrice subacquea bisognosa di assistenza e bloccata sulla scogliera. Un intervento non particolarmente semplice da effettuare via mare con la motovedetta, tenuto conto della costa frastagliata e del fondale roccioso, tanto che è stato necessario l'intervento dell'elicottero Nemo 15, appartenente alla IV Sezione elicotteri Guardia costiera di Decimomannu. L'elicottero, già in volo per un'altra attività addestrativa, ha raggiunto l'area di intervento in pochi minuti e dopo una breve ricerca ha individuato il punto esatto in cui si trovava la persona. Dall'elicottero, si è calato sulla zona in cui si trovava la donna l'operatore aerosoccorritore di bordo, il quale ha raggiunto prontamente la malcapitata e ha proceduto al recupero in sicurezza a bordo. Il mezzo aereo ha fatto rientro presso l'aeroporto di Elmas dove la subacquea è stata affidata alle cure mediche del personale del 118 e successivamente trasferito presso locale nosocomio. (Rsc)