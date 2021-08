Covid: alle 15.30 Conferenza Regioni su tamponi salivari a studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Massimiliano Fedriga ha convocato per oggi, 31 agosto, alle 15.30, una riunione straordinaria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. All’ordine del giorno c’è l’esame del “Piano monitoraggio Sars-Cov2 con test molecolare su campione salivare nelle scuole primarie e secondarie di primo grado”, e le “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da Sars-Cov2 in ambito scolastico”.(com)