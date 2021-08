Lavoro: Romano (M5s), controlli straordinari ispettorato atto concreto contro infortuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna straordinaria di vigilanza disposta dall'Ispettorato nazionale del lavoro da qui a fine anno "è una risposta positiva e concreta rispetto alla recrudescenza del numero degli infortuni sul lavoro che stanno caratterizzando questo particolare e delicato momento di ripartenza del Paese". Lo scrive su Facebook il senatore del Movimento cinque stelle, Iunio Valerio Romano, vicepresidente della Commissione d'inchiesta sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. "Sarà quanto mai necessario - prosegue - indirizzare l'azione ispettiva verso aziende mai ispezionate o verso quelle 'dormienti', che hanno ripreso l'attività in coincidenza con l'applicazione del 'superbonus', non trascurando fenomeni come il distacco illecito e l'irregolare rotazione del personale. È auspicabile - sottolinea Romano - che gli accertamenti interessino tutte le forme di tutela, fisica, economica, previdenziale e assistenziale, compresi i protocolli anticontagio, nonché il corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro e l'effettiva e documentata formazione e informazione dei lavoratori, ponendo particolare attenzione alla congruità del costo dei lavori rispetto alla natura dell'opera e alla relativa manodopera impiegabile. La sicurezza dei lavoratori - dichiara il senatore M5s - è una priorità assoluta, perché nessuna esigenza economica e produttiva può giustificare la perdita di vite umane. Continuare sulla via del potenziamento degli organi di controllo e della promozione di una cultura prevenzionistica, che non sia solo una formalità da evadere burocraticamente ma - conclude - un modo di operare per la crescita comune, è un atto doveroso e imprescindibile sotto il profilo morale prima ancora che giuridico". (Rin)