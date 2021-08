Roma: sorpresi a fare il bagno nella fontana in piazza Farnese, multati due giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’altra giornata di controlli dei carabinieri della compagnia Roma Centro nelle aree turistiche della Capitale per contrastare ogni forma di degrado, di illegalità e di abusivismo e per garantire maggior sicurezza ai cittadini e ai numerosi turisti. Nelle zone tra piazza Venezia, via dei Fori Imperiali e Colosseo, dal pomeriggio alla serata di ieri, i carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno eseguito verifiche contro abusivismo commerciale e illeciti amministrativi, sanzionando tre cittadini stranieri – uno del Senegal, uno del Ghana e uno del Bangladesh - tutti senza fissa dimora, sorpresi mentre erano dediti al commercio ambulante illegale, avvicinando turisti per vendere la loro merce. (segue) (Rer)