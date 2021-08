Roma: sorpresi a fare il bagno nella fontana in piazza Farnese, multati due giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A loro carico, i carabinieri hanno contestato sanzioni amministrative per un totale di 16.500 euro, con ordine di allontanamento dall’area del Colosseo e del centro storico per 48 ore (Decreto Minniti). Sequestrati braccialetti e borse privi di marche e numerose bottiglie d’acqua. Ieri notte, invece, i carabinieri della stazione Roma Piazza Farnese e quelli dell’8° Reggimento Lazio hanno sanzionato, per complessivi 900 euro, due turisti stranieri, un 21enne americano e una 20enne inglese, sorpresi mentre, con i vestiti indosso, si immergevano nella fontana prospiciente la chiesa di Santa Brigida in piazza Farnese. La bravata che per fortuna non ha provocato danni al patrimonio artistico, oltre alla multa, è costata ai due giovani anche l’allontanamento dall’area del centro storico per 48 ore (decreto Minniti). (Rer)