Covid: Baldini (CI), reintrodurre obbligo mascherina all'aperto

- In giro si vede purtroppo ancora "troppa superficialità e soprattutto tanta confusione da parte di chi non accetta la vaccinazione". Lo afferma in una nota Maria Teresa Baldini, deputata di Coraggio Italia. "Il virus - aggiunge - non è stato sconfitto e le problematiche sanitarie date dalla pandemia sono ancora tutte sul tavolo. Ricordiamoci poi che il Sistema sanitario nazionale ha il dovere di tutelare attraverso l'ospedalizzazione pazienti con altre patologie che oramai da tempo sono sacrificati in termini curativi e di controlli clinici. La realtà sanitaria italiana oggi è davvero molto complessa ed eterogenea e dobbiamo tutelare la salute di tutti". Per Baldini "in questo contesto la mascherina rimane il presidio principale in termini di prevenzione e ritengo sia opportuno ripensare all'obbligatorietà dell'utilizzo di questo importante strumento anche all'aperto, nel periodo autunnale". (Com)