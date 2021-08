Repubblica Ceca: fonti stampa, mail del partito Ano sono gestite dal gruppo Agrofert

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 600 caselle di posta elettronica del partito ceco di governo Ano sono gestite dal gruppo industriale Agrofert. Lo afferma il portale “irozhlas.cz”. Secondo quanto scoperto dal portale, gli indirizzi mail del movimento politico del premier Andrej Babis operano sulla stessa rete di decine di altri server di caselle di posta elettronica delle compagnie afferenti al gruppo, da Precheza, a Penama, Deza e Fatra. Tra le caselle in questione ci sono quelle dello stesso capo del governo e di centinaia di altre persone legate ad Ano. Il portavoce del partito, Martin Vodicka, ha precisato che il movimento paga il servizio sulla base di un regolare contratto. “E’ una relazione di business ordinaria e non abbiamo ragione di cambiare provider del servizio”, ha detto. Agrofert, fondato dallo stesso Babis, è un conglomerato industriale che concentra la sua attività soprattutto nel settore agroalimentare. Nel 2017 il futuro capo dell’esecutivo lo ha affidato a fondi fiduciari e dichiara di non avere più nulla a che fare con il conglomerato. Di diverso avviso è la Commissione europea, secondo una cui indagine il primo ministro si trova in conflitto di interessi perché mantiene un’influenza sul gruppo. (segue) (Vap)