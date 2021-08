Roma: aggredisce la compagna incinta, denunciato 34enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri hanno soccorso immediatamente la donna che è stata condotta con un’ambulanza del 118, in codice giallo, presso il pronto soccorso del policlinico Umberto I, medicata e dimessa con 21 giorni di prognosi. Successivamente i carabinieri hanno raggiunto l’abitazione della coppia dove hanno trovato l’uomo e dopo averlo identificato lo hanno condotto in caserma. Su disposizione del magistrato di turno anti-violenza è stato disposto l’immediato allontanamento dell’uomo dalla casa familiare e la denuncia per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. (Rer)