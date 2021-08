Camorra: confiscati beni per 16 milioni di euro a imprenditore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale di Salerno ha riconosciuto nei confronti di Roberto Squecco manifestazioni di pericolosità sociale "qualificata", in quanto ritenuto vicino al clan Marandino, e responsabile di trasferimento fraudolento di valori. Per gli inquirenti Squecco è socialmente pericoloso sin dalla seconda metà degli anni '90. Risalirebbero a quel periodo, infatti, le denunce per truffa, ricettazione, violazione delle norme tributarie, traffico di carte clonate, nonché le operazioni di distrazione di beni e capitali poste in essere in danno dei creditori delle società amministrate, formalmente o di fatto e poi dichiarate fallite. Condotte a seguito delle quali Squecco avrebbe accumulato un ingente capitale illecito, di oltre 3 milioni di euro, successivamente reinvestito in diversi settori imprenditoriali, e per le quali ha riportato due condanne per bancarotta fraudolenta. Nel 2014 Squecco è stato arrestato per partecipazione all'associazione di stampo camorristico Marandino e per tentata estorsione aggravata, e successivamente condannato per tali fatti. Squecco, anche grazie, al reinvestimento dei proventi di reati tributari, avrebbe, di fatto, continuato a mantenere il monopolio nei servizi delle onoranze funebri e del pubblico soccorso nei Comuni di Agropoli, Acerno, Capaccio, spiegano gli inquirenti "attraverso la creazione di nuove associazioni e società intestate a prestanome ovvero infiltrando imprese di terzi già attive, in modo da sfruttare, in maniera occulta, mezzi e licenze altrui".(Ren)