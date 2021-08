Serbia-Turchia: ministro Esteri Cavusoglu, rapido sviluppo del rapporti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Serbia e Turchia "si stanno sviluppando rapidamente". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Ankara, Mevlut Cavusoglu, in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano serbo "Politika" in occasione della sua visita odierna in Serbia. "I nostri rapporti con la Serbia, con cui siamo legati culturalmente e storicamente, si stanno sviluppando molto rapidamente in tutti i campi, e c'è una sincera amicizia tra il nostro presidente Recep Tayyip Erdogan e il presidente serbo Aleksandar Vucic", ha detto il capo della diplomazia turca. Cavusoglu, arrivato oggi in Serbia, avrà degli incontri con il presidente Vucic, la premier Ana Brnabic e il ministro degli Esteri Nikola Selakovic. Il presidente del Parlamento serbo, Ivica Dacic, visiterà la Turchia nel prossimo periodo, secondo quanto aggiunto da Cavusoglu. "Il nostro desiderio è di ospitare il presidente Vucic alla terza seduta del Consiglio per l'alta cooperazione entro la fine del 2021. La mia visita si riferisce anche ai preparativi per quella seduta, alla quale attribuiamo grande importanza", ha affermato il ministro turco. (segue) (Seb)