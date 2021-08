Serbia-Turchia: ministro Esteri Cavusoglu, rapido sviluppo del rapporti bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita ufficiale di Cavusoglu in Serbia prevede anche la presenza del ministro all'apertura di un nuovo consolato turco a Novi Pazar, nella parte sud-occidentale del Paese balcanico. Cavusoglu ha osservato che la Turchia sarà il primo Paese ad aprire il suo consolato in questa città. "Credo che l'esistenza del consolato darà un grande contributo allo sviluppo delle nostre relazioni rafforzando i legami culturali e interpersonali. Pace, stabilità e prosperità nei Balcani sono molto importanti per la Turchia. La Serbia è uno dei Paesi chiave per la stabilità e la pace nell'Europa sudorientale", ha affermato il ministro degli Esteri della Turchia. (Seb)