Agroalimentare: al Cibus il 2 settembre focus su Pnrr e agevolazioni per giovani

- I fondi stanziati dall'Europa e il Pnrr saranno i temi del convegno "Pnrr: strumenti per i giovani imprenditori dell'agroalimentare" organizzato dai Giovani di Confagricoltura-Anga e di Federalimentare il 2 settembre a Cibus, a Parma. Stando al relativo comunicato stampa l'appuntamento, che avrà luogo esclusivamente in presenza, sarà un momento di confronto tra attori del settore primario ed industriale, del mondo istituzionale e delle imprese sulle strategie del Pnrr dedicate ai giovani imprenditori. Ad aprire i lavori sarà il presidente dei Giovani di Federalimentare, Alessandro Squeri. “Il Pnrr sarà uno strumento chiave per le imprese italiane, in ottica di ripresa post covid e di trasformazione digitale e ambientale: questo incontro vuole fare da ponte per aiutare le imprese e i giovani imprenditori a valorizzare al massimo le opportunità provenienti dal Pnrr”, ha detto. Una delle priorità del Pnrr, ha continuato il presidente del Giovani di Confagricoltura Francesco Mastrandrea, è garantire cibo sicuro e sostenibilità ambientale, anche attraverso una maggiore efficienza, un minore utilizzo delle risorse e la digitalizzazione del Paese. “I giovani dell'Anga sono pronti a questa sfida, con filiere intelligenti, innovative e competitive”, ha aggiunto. (Com)