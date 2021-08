Libano: il Consiglio di sicurezza dell'Onu estende di un anno il mandato della missione Unifil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha esteso per un altro anno il mandato della missione di interposizione nel Libano meridionale (Unifil). La risoluzione 2591 adottata il 30 agosto ribadisce il mandato sancito dalla risoluzione 1701 del 2006 e prevede che Unifil adotti misure temporanee e speciali a sostegno all’esercito libanese, fornendo materiale non letale – come cibo, carburante e medicine – e sostegno logistico per sei mesi. Il Consiglio di sicurezza “sollecita con forza un ulteriore e maggiore sostegno internazionale alle Forze armate libanesi (Laf), ribadendo la necessità di un loro dispiegamento efficace e duraturo nel sud del Libano”. Il Consiglio di sicurezza dell’Onu esorta le parti, attraverso la risoluzione 2591, a fare un uso costruttivo e ampliato dei meccanismi tripartiti di Unifil, compresa la sotto-commissione sulla delimitazione della linea blu. “Gli incontri tripartiti sono l'unico forum in cui si incontrano i rappresentanti libanesi e israeliani e sono essenziali per la risoluzione dei conflitti e il rafforzamento della fiducia”, prosegue la risoluzione. (segue) (Res)