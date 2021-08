Libano: il Consiglio di sicurezza dell'Onu estende di un anno il mandato della missione Unifil (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella risoluzione, il Consiglio di sicurezza invita le parti a rafforzare i loro sforzi per attuare pienamente tutte le disposizioni della risoluzione 1701 (2006) senza indugio. Il Consiglio condanna tutte le violazioni della linea blu per via aerea e terrestre e invita fermamente le parti a rispettare la cessazione delle ostilità, prevenire le violazioni della linea blu e cooperare pienamente con le Nazioni Unite e l'Unifil. Il Consiglio di sicurezza condanna, inoltre, con la massima fermezza gli atti di molestia e intimidazione contro il personale Unifil ed esorta tutte le parti a garantire la libertà di movimento di Unifil e l'accesso alla linea blu. Unifil conta su circa 10.000 forze di pace provenienti da 46 Paesi che forniscono truppe con il mandato di monitorare la cessazione delle ostilità tra Libano e Israele. La missione ha come compito di assistere e sostenere le forze armate libanesi nel mantenere l'area a sud del fiume Litani libera da personale armato non autorizzato, armi o altri beni. Inoltre, assiste il governo libanese (su sua richiesta) nella sicurezza delle frontiere e di altri punti di ingresso per impedire l'ingresso non autorizzato di armi o materiale simile. (Res)