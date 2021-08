Afghanistan: ministro turco Cavusoglu, serve governo inclusivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Afghanistan ha bisogno di un governo inclusivo che i cittadini possano sentire come proprio. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, in un'intervista al quotidiano serbo "Politika". Cavusoglu, che oggi si trova in Serbia in visita ufficiale, ha affrontato il tema dell'Afghanistan precisando che la comunità internazionale deve ora concentrarsi sull'instaurazione della pace e della stabilità in quel Paese. "Desideriamo che venga formato un governo inclusivo che tutti gli afgani sentano come proprio", ha affermato il ministro, osservando che la Turchia è pronta a contribuire con tutti i mezzi disponibili per stabilire un governo inclusivo e un'atmosfera di pace e tranquillità in Afghanistan. (Seb)