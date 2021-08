Imprese: EssilorLuxottica annuncia programma di acquisto di azioni proprie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- EssilorLuxottica ha annunciato il lancio di un programma di acquisto di azioni proprie, dando mandato a un intermediario specializzato per l’acquisto di un massimo di due milioni di azioni da effettuare, a seconda delle condizioni di mercato, nel periodo che va dal 31 agosto 2021 fino alla data ultima del 29 ottobre 2021. Stando al relativo comunicato stampa, le azioni così acquisite sono destinate ad essere assegnate o trasferite ai dipendenti e ai dirigenti di EssilorLuxottica e di società controllate, in particolare nel contesto di piani di compartecipazione agli utili, bonus e premi di performance basati su azioni, piani di stock option e di azionariato diffuso dei dipendenti. La società, prosegue la nota, lancia questo programma di acquisto di azioni proprie in conformità alla decima risoluzione deliberata dall'assemblea generale degli azionisti del 21 maggio 2021, durante la quale è stato concesso alla società il diritto di acquistare azioni proprie nei 18 mesi successivi all’assise per un importo rappresentativo fino al 10 per cento del capitale sociale e per un prezzo unitario non superiore a 200 euro.(Com)