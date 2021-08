Repubblica Ceca: oggi scadono i termini dell’indagine sul caso Capi Hnizdo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Repubblica Ceca scadono i termini dell’indagine sul caso Capi Hnizdo, che coinvolge il premier Andrej Babis. Lo ricorda l’agenzia di stampa “Ctk”. Il procuratore Jaroslav Saroch deve decidere se procedere all’imputazione del capo del governo e della sua ex consulente Jana Nagyova in merito alla ricezione di 50 milioni di corone (quasi 2 milioni di euro) di sussidi europei per la costruzione dell’omonimo complesso alberghiero e per conferenze. Babis e Nagyova sono oggetto di inchiesta per aver provvisoriamente cambiato un decennio fa lo status de lcomplesso Capi hnizdo (Il nido della cicogna) al fine di ottenere in modo fraudolento i sussidi europei destinati al sostegno di piccole e medie imprese. (Vap)