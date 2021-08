Afghanistan: generale Portolano (Covi), l'impegno per il Paese deve continuare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora "l’impegno nazionale e della comunità internazionale nei confronti dell’Afghanistan deve continuare, non deve rimanere isolato pena la ricreazione del terreno fertile per il terrorismo internazionale e per i traffici illeciti". Lo ha detto a "Sky TG24" il generale Luciano Portolano, comandante del Comando operativo di vertice interforze (Covi), ospite di "Buongiorno". "Noi nel nostro piccolo continuiamo a rimanere in contatto con tutti coloro che non sono riusciti a superare quel muro e coglieremo ogni opportunità per garantire a coloro che sono rimasti o spostati in nazioni confinanti la possibilità di un futuro migliore, magari nel nostro Paese”, ha affermato Portolano.(Res)