© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, si congratula con Pasquale Calzetta, scelto ieri come candidato del centrodestra per le elezioni suppletive nel collegio di Roma Primavalle. "Un meritato riconoscimento per un dirigente romano di lungo corso di Forza Italia. A lui mi legano stima, amicizia e affetto. Forza Pasquale, siamo con te", scrive Brunetta su Twitter. (Rin)