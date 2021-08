Serbia-Turchia: ministro Esteri Cavusoglu, economia è forza trainante delle relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività economiche e commerciali sono la forza trainante delle relazioni bilaterali fra Serbia e Turchia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Ankara, Mevlut Cavusoglu, in un'intervista pubblicata dal quotidiano serbo "Politika" in occasione della sua visita odierna in Serbia. Cavusoglu ha sottolineato che l'accordo di libero scambio, che è stato aggiornato ed è entrato in vigore nel 2019, ha ulteriormente sviluppato il commercio. "Il nostro scambio commerciale bilaterale ha raggiunto la cifra di 1,5 miliardi di dollari l'anno scorso, nonostante la pandemia. Sembra che raggiungeremo uno scambio di due miliardi di dollari, che era il nostro obiettivo quest'anno", ha detto Cavusoglu aggiungendo che il valore degli investimenti degli uomini d'affari turchi che operano nei settori dell'industria tessile, automotive, bancario, imprenditoriale, turistico, al dettaglio e all'ingrosso in Serbia ammonta a circa 250 milioni di dollari. (Seb)