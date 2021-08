Corea del Sud: governo presenta nuovo piano di spesa, rapporto debito/Pil al 50 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Corea del Sud dovrebbero essere cresciute del 34,5 per cento annuo nel mese di agosto, trainate ancora una volta dalla domanda globale di microchip e automobili. E' la previsione formulata da sette agenzie di intermediazione che hanno preso parte ad un sondaggio dell'agenzia di stampa "Yonhap". Gli economisti ritengono che questo mese le esportazioni sudcoreane siano ammontate in tutto a 53 miliardi di dollari; sempre ad agosto, le importazioni avrebbero registrato un incremento del 44,8 per cento annuo a 51,8 miliardi di dollari, con un conseguente attivo commerciale mensile di 1,2 miliardi di dollari. I dati ufficiali relativi all'andamento delle esportazioni e delle importazioni sudcoreane verranno pubblicati dal governo di quel Paese il primo settembre. (segue) (Git)