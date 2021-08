Usa: Covid, media giornaliera ospedalizzazioni supera le 100mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La media giornaliera delle ospedalizzazioni di persone affette da Covid-19 negli Stati Uniti ha superato la soglia di 100mila per la prima volta dallo scorso inverno, secondo l'ultimo rapporto del dipartimento della Salute e dei servizi umani. Negli Usa le ospedalizzazioni legate alla pandemia di Covid-19 hanno registrato un incremento del 500 per cento nell'arco degli ultimi due mesi. Il dato anticipa una probabile impennata dei decessi, che recentemente sono tornati sopra la soglia di mille al giorno, come non accadeva dallo scorso marzo. La Florida guida la classifica degli Stati Usa per numero di ospedalizzazioni, seguita dal Texas e dalla California. (Nys)