- A Torino oggi, martedì 31 agosto, giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; in serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3225m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: correnti occidentali determinano un po' di variabilità sulle regioni di Nord Ovest con possibilità di qualche piovasco sparso sulle Alpi ma soprattutto sull'Appennino ligure, in locale sconfinamento alle coste specie di centro-levante. (Rpi)