Afghanistan: talebani, il ritiro delle truppe Usa è "una grande lezione per altri invasori"

- Il ritiro dall’Afghanistan delle truppe statunitensi rappresenta una “grande lezione per gli altri invasori, per il mondo e per la nostra generazione futura”. Lo ha dichiarato uno dei portavoce dei talebani, Zabibullah Mujahid, dopo la partenza dall’aeroporto di Kabul degli ultimi militari statunitensi di stanza in Afghanistan. Le operazioni si sono dunque concluse con un giorno di anticipo rispetto alla data fissata dal presidente Joe Biden. Nelle ultime 24 ore sono state evacuate da Kabul circa 1.200 persone, come comunicato dalla Casa Bianca. (segue) (Res)