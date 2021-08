Afghanistan: talebani, il ritiro delle truppe Usa è "una grande lezione per altri invasori" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Antony Blinken ha detto ai giornalisti che sono “tra i 100 e i 200” gli statunitensi rimasti in Afghanistan dopo il completamento del ritiro delle forze militari. Secondo il capo della diplomazia statunitense definire con precisione il numero esatto “è difficile” perché ci sono persone con doppia cittadinanza che ancora devono decidere se lasciare il Paese. “La protezione dei nostri cittadini all’estero resta la prima e più importante missione del dipartimento” di Stato, ha ricordato il capo della diplomazia di Washington. Blinken ha assicurato che chi gli Stati Uniti aiuteranno anche quanti riconsidereranno la decisione di restare in Afghanistan. “Anche l’impegno degli Usa verso gli afgani non ha una data di scadenza”, ha aggiunto il segretario di Stato. Gli Stati Uniti manterranno “una robusta capacità” di contrasto al terrorismo nella regione dopo il ritiro dall’Afghanistan, ha aggiunto Blinken, in un punto stampa organizzato dopo la fine dell’intervento militare più lungo della storia degli Stati Uniti. (segue) (Res)