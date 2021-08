Afghanistan: talebani, il ritiro delle truppe Usa è "una grande lezione per altri invasori" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della diplomazia di Washington ha spiegato che, in materia di lotta al terrorismo, gli Usa dialogheranno con i talebani ma non si affideranno a loro. “Andando avanti, ogni impegno con i talebani sarà guidato da un solo fattore: il nostro interesse nazionale”, ha sottolineato Blinken, aggiungendo tuttavia che “ogni passo sarà fatto non sulla base di quel che il governo talebano dice, ma di quel che fa”. I talebani, inoltre, dovranno “guadagnarsi” il sostegno, iniziando con il rispetto di donne e minoranze e con la formazione di un governo “inclusivo”. Infine, ha sottolineato Blinken, “non dovranno verificarsi attacchi di rappresaglia”. Con il completamento del ritiro militare si apre “un nuovo capitolo dell’impegno degli Stati Uniti con l’Afghanistan”, che prevede la formazione di un nuovo team diplomatico a Doha, in Qatar, dopo la sospensione delle attività a Kabul, ha concluso Blinken. (Res)