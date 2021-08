Russia: inizio lavori nuova stazione spaziale orbitante previsto per il 2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia potrebbe avviare la costruzione di una nuova stazione spaziale orbitante nazionale a partire dal 2027. Lo ha reso noto il capo designer della russa Rsc Energia, Vladimir Solovjov, in un’intervista all’agenzia “Sputnik”. Le autorità russe potrebbero in ogni caso continuare ad utilizzare i propri moduli nella Stazione spaziale internazionale (Iss) per due anni. “Potremmo impiegare i moduli dell’Iss fino al 2028-2029 per colmare il divario fra il completamento della stazione internazionale e l’inizio dei lavori sulla nuova per almeno due anni”, ha detto Solovjov. Il primo modulo per la nuova stazione spaziale russa dovrebbe essere pronto per il lancio nel 2025. (Rum)