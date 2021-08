Afghanistan: Kosovo accoglierà 2 mila rifugiati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha dichiarato che il suo governo ha avuto colloqui con gli Stati Uniti "sull’aspetto logistico, organizzativo e tecnico, ma anche sulla sicurezza, l'alloggio e la protezione di un certo numero di rifugiati dall'Afghanistan", ma non ha fornito dati specifici. Secondo il quotidiano “Koha” ha i rifugiati dall'Afghanistan potrebbero essere ospitati in due centri di asilo, ma anche in un parco di innovazione nella città di Prizren e nella base francese della missione Kfor a Vushtrri/Vucitrn. Secondo la testata kosovara questi siti potrebbero teoricamente ospitare fino a 10 mila persone. Il ministro dell'Interno Xhelal Svecla ha dichiarato nei giorni scorsi che il Kosovo ha l'obbligo morale di salvare vite umane in quanto Paese che ha vissuto l'esodo della propria popolazione durante la guerra degli anni Novanta. Svecla ha affermato che ai rifugiati "sarà dato un luogo dove saranno temporaneamente al sicuro, godendo di tutti i diritti fondamentali previsti dalla nostra legislazione e del sostegno istituzionale fino a quando non si troverà una soluzione duratura negli Stati Uniti". (Alt)