Speciale difesa: Kfor, raggiunta la full operation capability del contingente italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono svolte nella seconda e terza decade di agosto, rispettivamente presso i comuni di Orahovac/Rahovec e di Klina/Kline, delle donazioni realizzate dall'Unità italiana del Comando multinazionale della missione Kfor, che attualmente vede maggiormente impegnati i paracadutisti dell'Esercito della Brigata Folgore con i "Diavoli Gialli" del 185mo Reggimento artiglieria paracadutisti. La donazione, si legge in un comunicato, effettuata al comune di Orahovac/Rahovec, ha visto la realizzazione di pompe idriche per la fornitura di acqua a favore degli abitanti del villaggio di Velika Ocha a maggioranza di etnia serba. L'esecuzione di tale opera è stata realizzata allo scopo di incrementare la capacità di fornire servizi essenziali per tutta la popolazione e contemporaneamente rendere più efficace la fornitura idrica nel villaggio. Il tenente colonnello Mario Longo, comandante del battaglione di manovra del Rc-W, in occasione dell'inaugurazione dei lavori, alla presenza del capo villaggio Miroslav Lukic, ha espresso l'importanza di questi progetti di cooperazione civile militare e in particolare ha comunicato che la realizzazione dell'impianto di pompe idriche aiuterà molte famiglie a fruire in maniera più agevole della risorsa dell'acqua, bene prezioso per ogni attività umana. (Com)