Serbia-Kosovo: fonti stampa, prossima tappa dialogo a Bruxelles il 7 e 8 settembre

- La prossima tappa del dialogo tra Serbia e Kosovo per la normalizzazione dei rapporti, sotto la mediazione dell'Unione europea, si terrà a Bruxelles il 7 e 8 settembre. Lo riferisce l'emittente "Radio Free Europe" citando fonti diplomatiche a Bruxelles. L'incontro dovrebbe tenersi a livello dei principali negoziatori. La delegazione del Kosovo sarà guidata dal primo vice primo ministro, Besnik Bislimi, mentre Belgrado sarà rappresentata dal direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic. L'agenda dell'incontro deve ancora essere decisa, ha detto una fonte alla testata. Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo, Miroslav Lajcak, ha sentito al telefono nei giorni scorsi i principali negoziatori dei due Paesi per preparare il prossimo incontro. “Oggi ho avuto discussioni sostanziali separate con il primo vice primo ministro del Kosovo, Besnik Bislimi, e con il direttore dell'Ufficio serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, sui preparativi per il prossimo incontro di dialogo a livello di capo negoziatori all'inizio di settembre", ha scritto giovedì Lajcak su Twitter. L'incontro tra i due capi negoziatori sarà preparatorio a quello tra il primo ministro del Kosovo Albin Kurti e il presidente serbo Aleksandar Vucic, che dovrebbe tenersi entro il mese di settembre. Le due delegazioni si sono riunite il 19 luglio a Bruxelles, ma l'incontro si è concluso senza produrre risultati concreti. (Seb)