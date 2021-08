Kosovo: Eulex e polizia sviluppano database per facilitare le indagini sui crimini di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo molti anni di stretta cooperazione, la missione dell'Unione europea per lo stato di diritto in Kosovo (Eulex) e la polizia del Kosovo hanno sviluppato una banca dati per facilitare le indagini sui crimini di guerra e sulle sparizioni forzate. Lo riferisce la stessa Eulex in un comunicato, secondo cui questo strumento consente agli investigatori di organizzare grandi quantità di dati, indagare su casi di crimini di guerra complessi e interconnessi e prepararli con successo per l'azione penale. La mancanza di una banca dati per l'archiviazione, la digitalizzazione, il collegamento e l'analisi dell'ampia quantità di informazioni incluse in molti fascicoli che Eulex ha consegnato alla polizia del Kosovo nel 2018 dopo la fine del mandato esecutivo della missione, è stata identificata come una delle principali sfide per la polizia del Kosovo dopo il completamento del processo di consegna. Per rispondere a questa esigenza, gli esperti di Eulex e della polizia del Kosovo hanno lavorato fianco a fianco e hanno costruito un potente strumento investigativo che consente la gestione di casi complessi in linea con le esigenze della polizia e del contesto investigativo locale. (segue) (Alt)