Kosovo: premier Kurti, Serbia apra archivi di Stato per fare luce su persone scomparse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata internazionale delle vittime delle sparizioni forzate, il rappresentante speciale del segretario generale dell'Onu e direttore della missione Onu in Kosovo, Zahir Tanin, ha sottolineato l'importanza di chiarire il destino dei dispersi ed esprime il continuo impegno dell'Unmik a sostenere pienamente questo processo insieme ai diritti dei loro familiari alla verità. Mentre Tanin ha accolto con favore i progressi compiuti all'inizio di quest'anno con l'esumazione e l'identificazione di diverse persone scomparse sotto gli auspici del Gruppo di lavoro sulle persone scomparse, ha espresso preoccupazione per il fatto che il processo sembra essersi bloccato negli ultimi mesi a causa di un'impasse politica. A questo proposito, ha invitato Pristina e Belgrado ad astenersi dal politicizzare questa critica questione umanitaria e dei diritti umani. Tanin ha ricordato che il Gruppo di lavoro sulle persone scomparse, che è presieduto dal Comitato internazionale della Croce Rossa e gode del pieno sostegno delle Nazioni Unite, è stato un meccanismo essenziale per fare luce sul destino delle persone scomparse sin dalla sua istituzione nel 2004. Tanin ha esortato pertanto entrambe le parti a raddoppiare gli sforzi nell'ambito del gruppo di lavoro per la ricerca dei dispersi. "Poiché risolvere il destino delle 1.630 persone ancora disperse è una componente centrale per affrontare il passato e promuovere la riconciliazione intercomunitaria e la costruzione della fiducia in Kosovo, l'Unmik continuerà a sostenere tutti gli attori e le famiglie delle persone scomparse in questo processo", ha spiegato Tanin. (Alt)