Afghanistan: il Giappone pronto a interrompere la propria missione di evacuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone sta valutando la conclusione anticipata della missione di evacuazione dall'Afghanistan e il ritiro completo da quel Paese domani, primo settembre. Lo scrive l'agenzia di stampa "Kyodo", ricordando che un piccolo contingente delle Forze di autodifesa è attualmente impegnato nell'evacuazione dei cittadini afgani che hanno collaborato con l'ambasciata e con le agenzie giapponesi in Afghanistan a seguito del recente ritorno al potere dei talebani. Il governo giapponese reputa insostenibili i rischi di sicurezza connessi alla prosecuzione delle operazioni presso l'Aeroporto internazionale di Kabul, specie a seguito del completamento del ritiro statunitense dall'Afghanistan. Al momento l'unità di trasporto tattico inviata dal Giappone per le operazioni di evacuazione, che include un velivolo C-2 e due C-130, si trova in attesa a Islamabad, nel Pakistan, per valutare gli sviluppi a Kabul. A causa dell'attentato della scorsa settimana all'aeroporto della capitale afgana l'operazione di evacuazione delle Forze di autodifesa è stata sospesa, e in Afghanistan restano circa 500 persone tra personale afgano dell'ambasciata giapponese a Kabul e dell'Agenzia per la cooperazione internazionale del Giappone, in aggiunta alle loro famiglie. Hiromi Yasui, una giornalista dell'agenzia di stampa "Kyodo" che vive a Kabul e vi gestisce un'attività commerciale, è stata l'ultima giapponese evacuata dal ponte aereo delle Forze di autodifesa, nella giornata di venerdì 27 agosto. (segue) (Git)