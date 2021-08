Italia-Giappone: Biennale architettura Venezia, Leone d'oro al giapponese Teramoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati assegnati ieri a Venezia i Leoni d'oro della 17esima edizione della Biennale di architettura. Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha premiato il padiglione degli Emirati Arabi per il progetto "Wetland", curato da Wael al Awar e dal giapponese Kenichi Teramoto per la Salama Bint Hamdan Al Nahyan Foundation. Nella motivazione della giuria presieduta da Kazuyo Sejima, il progetto premiato viene definito "un esperimento che incoraggia a pensare alla delicata relazione tra spreco e produzione sia a una scena globale che locale, proponendo un modello costruttivo capace di legare artigianalità e tecnologie avanzate". Teramoto è il primo giapponese a ricevere il Leone d'oro per la migliore partecipazione nazionale dal 2012. (Git)