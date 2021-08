Giappone: Covid, rinvenuti contaminanti anche in una fiala del vaccino Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le fiale di vaccino contro la Covid-19 contenenti "contaminanti esterni" individuate il 29 agosto nella prefetture di Okinawa, in Giappone, ve ne sono anche alcune del vaccino prodotto da Pfizer. Lo ha riferito l'emittente televisiva pubblica giapponese "Nhk", secondo cui le fiale di vaccino contenenti sostanze non identificate in sospensione sono state individuate presso un centro vaccinale nella cittadina di Yaese. Secondo le autorità sanitarie locali, i contaminanti sono stati individuati mentre il contenuto di una fiala del vaccino prodotto da Pfizer veniva suddivisa in sei dosi. Per sicurezza il centro vaccinale ha sospeso la somministrazione dei vaccini dello stesso lotto, che erano già stati somministrati a 304 persone. Al momento non si hanno notizie di reazioni avverse; Pfizer ipotizza che le sostanze estranee in sospensione possano essere minuscoli frammenti del sigillo della fiala nel quale vengono inserite le siringhe (segue) (Git)