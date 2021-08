Afghanistan: ritorno al potere talebani, approvata risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Onu) ha approvato ieri una risoluzione sull'Afghanistan dopo il ritorno al potere dei talebani in quel Paese. La Risoluzione 2593, approvata con 13 voti a favore e due astensioni, si concentra sul contrasto al terrorismo e l'assistenza umanitaria, e chiede che il territorio afgano non venga utilizzato per minacce o attacchi a Paesi terzi o per dare asilo o finanziare attività terroristiche. La risoluzione reitera l'importanza attribuita dalla comunità internazionale al contrasto al terrorismo in Afghanistan, e prescrive un rafforzamento dell'assistenza umanitaria a quel Paese. Il documento chiede anche di garantire un accesso pieno, sicuro e incondizionato alle Nazioni Unite, alle agenzie specializzate dell'Onu e ai suoi partner, così come a tutti gli attori impegnati in attività umanitarie. La risoluzione sollecita i donatori e gli enti umanitari internazionali a fornire assistenza all'Afghanistan, e la comunità internazionale a fornire asilo ai rifugiati da quel Paese sulla base degli obblighi stabiliti dal diritto internazionale.(Nys)