Corea del Sud: governo presenta nuovo piano di spesa, rapporto debito/Pil al 50 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha presentato oggi un aggressivo piano di incremento della spesa pubblica, l'ultima legge di bilancio del mandato quinquennale del presidente Moon Jae-in. Il documento accantona definitivamente l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio in un contesto di progressivo aumento del disavanzo fiscale: il governo prevede una spesa record di oltre 604mila miliardi di won (518,4 miliardi di dollari) il prossimo anno fiscale, un incremento dell'8,3 per cento rispetto al 2021, al netto delle ulteriori manovre di spesa che potranno essere approvate nei prossimi mesi per contenere le ricadute della pandemia su famiglie e imprese. La spesa record porterà il rapporto debito/Pil della Corea del Sud al 50,2 per cento, il più alto si sempre per quel Paese. "Il nostro debito eccederà il 50 per cento (del prodotto interno lordo) nel medio termine, ma ci aspettiamo un miglioramento significativo dell'equilibrio della bilancia dei pagamenti il prossimo anno", ha dichiarato un funzionario del ministero delle Finanze citato dal quotidiano "Nikkei". Proprio il ministero delle Finanze sudcoreano prevede che il rapporto debito/Pil del Paese toccherà quota 58,8 per cento entro il 2025. (segue) (Git)