Uzbekistan-Usa: Tashkent comunica che piloti afgani non potranno restare

- I piloti afgani fuggiti due settimane fa in Uzbekistan assieme ad aerei ed elicotteri militari potrebbero essere presto espulsi dalle autorità di Tashkent. È quanto, secondo quanto rivela il “Wall Street Journal”, il governo uzbeko ha fatto sapere agli Stati Uniti attraverso il suo ambasciatore a Washington, Javlon Vakhabov. Una posizione che, sottolinea il quotidiano, è dettata soprattutto dalle forti pressioni che i talebani, ora al potere a Kabul, sono in grado di esercitare sul governo del Paese centrasiatico. L’Uzbekistan ha quindi invitato gli Stati Uniti ad agire rapidamente per portare i piloti in un Paese terzo ed evitare di “infiammare” le relazioni tra Tashkent e i talebani. Negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno speso miliardi di dollari per aiutare le autorità afgane a costruire una forza aerea e per addestrare i relativi piloti. Con il collasso del governo di Ashraf Ghani a metà agosto, tuttavia, buona parte di quegli aerei è finita nelle mani dei talebani. (segue) (Nys)