Afghanistan: completato il ritiro, per gli Usa finisce la guerra più lunga

- Hanno lasciato in queste ore l'aeroporto di Kabul le ultime truppe Usa di stanza in Afghanistan, che hanno completato le operazioni di evacuazione dei civili e posto così fine alla guerra più lunga della storia degli Stati Uniti. Lo ha comunicato il dipartimento della Difesa. Le operazioni si sono dunque concluse con un giorno di anticipo rispetto alla data fissata dal presidente Joe Biden, il 31 agosto. Nelle ultime 24 ore sono state evacuate da Kabul circa 1.200 persone, come comunicato dalla Casa Bianca. (Nys)