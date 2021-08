Afghanistan: Di Maio, ambasciatore Sandalli voleva restare a Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore italiano in Afghanistan, Vittorio Sandalli, voleva rimanere a Kabul ma non sarebbe stato in grado di gestire il processo di evacuazione con uno smartphone dall’aeroporto. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, sottolineando come il diplomatico “non meriti” le polemiche di questi ultimi giorni. “Nella notte tra il 13 e il 14 agosto – ha ricordato il titolare della Farnesina, intervenendo in collegamento con Scandiano per un incontro con il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini – ho dato ordine di distruggere tutti gli apparati di informazione all’interno dell’ambasciata. Abbiamo dovuto fare una scelta operativa. Tutti i Paesi occidentali hanno portato il proprio corpo diplomatico all’aeroporto e hanno deciso se rimpatriare tutto o una parte di esso”. La decisione, ha proseguito Di Maio, è stata di lasciare a Kabul il console Tommaso Claudi, anch’egli volontario, assieme ai carabinieri del Tuscania: “Non abbiamo fatto rientrare Sandalli per ragioni di sicurezza, ma perché qui c’è l’Unità di crisi e le strumentazioni che servivano per gestire l’evacuazione”. Il ministro ha quindi ricordato come l’Italia, “grazie a questo schema di lavoro”, sia stato il primo Paese europeo per numero di afgani evacuati (5 mila, a fronte di 46 italiani).(Res)