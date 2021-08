Afghanistan: Di Maio, lavoreremo con Paesi limitrofi per corridoi umanitari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non possiamo fare corridoi umanitari immediatamente, perché dovremmo dare una lista alle autorità talebane. Dobbiamo lavorare con Pakistan, Iran, Uzbekistan, Tagikistan. Da lì possiamo sostenere quei Paesi nel gestire l’immigrazione e creare corridoi umanitari europei per permettere a queste persone di avere un futuro migliore. Parlo soprattutto di donne e ragazze, perché sono le parti che stanno pagando di più”, ha sottolineato il titolare della Farnesina. Di Maio ha quindi annunciato che già questa settimana sarà riunita una cabina di regia con tutti i ministeri “che dialogherà anche con regioni e comuni per garantire l’istruzione dei bambini afgani, per dare la possibilità di continuare l’attività sui diritti civili e per permettere alle famiglie di ricostruire un futuro. Sono sicuro che riusciremo a fare tanto. In questi casi esce fuori l’Italia migliore”, ha concluso il ministro. (Res)