Brasile: rapporto Mapbiomas registra espansione attività estrattiva su aree protette Amazzonia

- L'attività estrattiva illegale si è espansa del 495 per cento nelle riserve indigene e del 301 per cento nelle aree protette del Brasile tra il 2010 e il 2020, secondo un rapporto pubblicato lunedì dalla piattaforma "Mapbiomas". Lo studio, che si avvale di strumenti di intelligenza artificiale per l'analisi di immagini satellitari, rivela inoltre che l'area occupata da miniere sia legali che illegali si è moltiplicata per sei tra il 1985 ed il 2020 e che il 72,5 per cento di questa si trova nella regione amazzonica. Secondo Mapbiomas, il 40,7 per cento dell'area destinata in Brasile al "garimpo", come viene denominata l'attività estrattiva artigianale o su piccola scala, avviene per lo più illegalmente in aree protette, mentre il 9,3 per cento è su terre indigene dove è considerata completamente illegale. I dati del rapporto contrastano con l'agenda del governo del presidente Jair Bolsonaro, che porta avanti diversi progetti di legge per favorire lo sfruttamento di questa regione da parte delle attività agricole e minerarie. (segue) (Brb)