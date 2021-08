Brasile: rapporto Mapbiomas registra espansione attività estrattiva su aree protette Amazzonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana scorsa migliaia di indigeni brasiliani, provenienti da diverse regioni e comunità del paese, si sono dati appuntamento nella capitale Brasilia per protestare contro un progetto in discussione in parlamento promossa dal settore dell'agroindustria. Il testo stabilisce che i popoli indigeni che non possono provare che al 5 ottobre 1988 (giorno in cui fu promulgata la Costituzione brasiliana) abitavano fisicamente le loro terre, non potranno vantare più alcun diritto su queste. Il corteo di indigeni ha raggiunto venerdì il palazzo presidenziale del Planalto dove i manifestanti hanno dato fuoco a una grande bara in segno di protesta verso quella che loro chiamano "legge della morte". (segue) (Brb)