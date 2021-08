Brasile: rapporto Mapbiomas registra espansione attività estrattiva su aree protette Amazzonia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto sostiene l'Organizzazione non governativa di difesa dei diritti umani Human Rights Watch (Hrw). "L'approvazione di questo disegno di legge sarebbe una delle battute d'arresto più significative nel riconoscimento dei diritti dei popoli indigeni sulle loro terre e risorse tradizionali dal ritorno alla democrazia in Brasile quasi tre decenni fa". Il voto "arriva in un momento di estrema vulnerabilità per gli indigeni, che affrontano non solo l'invasione delle loro terre da parte di minatori e taglialegna, ma anche l'aperta ostilità da parte dell'amministrazione Bolsonaro" ha affermato il direttore associato di Hrw Brasile, Anna Lívia Arida. "Se approvato il disegno di legge renderebbe impossibile vedere riconosciuti i loro diritti agli indigeni espulsi dai loro territori prima della data limite", ha aggiunto Arida. (segue) (Brb)